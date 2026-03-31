「倍倍FIGHT!」のヒットをきっかけに、“今の時代”のKAWAIIカルチャーを牽引するアイドルグループ・CANDY TUNE。今最も勢いのある彼女たちによるデジタル番組 『原宿てれび。』 の配信が決定！4月3日（金）18時よりYouTubeにて配信スタート。◆『原宿てれび。』公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UC7yCzOHs-W08iWbNc2y8lCw『原宿てれび。』は、CANDY TUNEのメンバーが出演するシチュエーションコメディ×バラ