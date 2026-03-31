「倍倍FIGHT!」のヒットをきっかけに、“今の時代”のKAWAIIカルチャーを牽引するアイドルグループ・CANDY TUNE。今最も勢いのある彼女たちによるデジタル番組 『原宿てれび。』 の配信が決定！4月3日（金）18時よりYouTubeにて配信スタート。

◆『原宿てれび。』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC7yCzOHs-W08iWbNc2y8lCw

『原宿てれび。』は、CANDY TUNEのメンバーが出演するシチュエーションコメディ×バラエティ形式の新感覚デジタル番組。本作では、彼女たちがグループとして本格的な芝居に初挑戦。アイドルとしての魅力だけでなく、新たな表現にも挑む。

総合演出を務めるのは、『有吉の壁』『THEゴールデンコンビ』など数々のヒットコンテンツを手がけてきた人気演出家・橋本和明。コント、バラエティ、ストーリーを融合させた独自の演出で、これまでにないデジタル番組を生み出す。

本作は、SNS時代のヒットコンテンツを生み出してきた2社の共同プロデュースによって制作。『毎日はにかむ僕たちは。』などを手掛ける日本テレビの縦型動画ブティック「VIRAL POCKET」 と、『本日も絶体絶命。』や『うえだしんや界隈』などを手掛け、『ちょこっとぱーちー』を共同制作しているデジタルIPスタジオ「QREATION」、SNSを起点に数多くのヒットコンテンツを生み出してきた両社がタッグを組む。

“カワイイ”と“カオス”が混ざり合う新感覚エンタメ、令和のシットコムバラエティ『原宿てれび。』 がいよいよ開幕！

■イントロダクション

「カワイイ」と「カオス」が交差する原宿発！

ごった返しシットコム、開局！！

舞台は、原宿にある小さなテレビ局「原宿てれび。」。

かつては若者文化の発信地として賑わっていたものの、時代の波に取り残され、今や局の存続すら危ぶまれている。

そんなテレビ局を立て直すのは、クセの強すぎるスタッフと出演者たち。

どこか頼りない局長、自由すぎるタレント、空回り気味のディレクター、暴走しがちなAD、そして個性派アナウンサーなど――。

スポンサー問題、番組打ち切り危機、タレントの引き抜き騒動、さらには海外企業による買収まで。

次々と降りかかるトラブルに翻弄されながらも、彼らは知恵と勢いで乗り越えようと奮闘する。

笑いとカオスの中で生まれるのは、不器用な大人たちのちょっと熱い“テレビ局青春群像劇”。

カワイイ×カオス×テレビ業界。

原宿から始まる、令和型シットコムバラエティ『原宿てれび。』。

＜メインキャスト＞

AD役：立花琴未（CANDY TUNE）

アナウンサー役：村川緋杏（CANDY TUNE）

インターン役：桐原美月（CANDY TUNE）

マネージャー役：南なつ（CANDY TUNE）

局長秘書役：宮野静（CANDY TUNE）

ディレクター役：小川奈々子（CANDY TUNE）

プロデューサー役：福山梨乃（CANDY TUNE）

放送作家役：ゆうたろう

局長役：渡辺隆（錦鯉）

番組MC役：長谷川雅紀（錦鯉）

■立花琴未（CANDY TUNE） コメント

皆さま初めまして！

AD役の立花琴未です。

原宿てれびで起こる出来事を一緒に見届けて欲しいなって思っております！

わたしのADさんのお仕事ぶりも大注目していただけると、、、

普段の姿が見れることがあるかも？

きゃんちゅーメンバーとゲストの皆さんと作り上げた作品、是非楽しんでくださいませ。

■村川緋杏（CANDY TUNE） コメント

みなさんこんにちは。

原宿てれびアナウンサー役の村川緋杏です^ ^

こんなにたくさんお芝居をするのは初めてでずっとどきどきでしたが最後には演じるのもたのしい気持ちで収録に参加できました✩.*˚

大騒動が起き続ける原宿てれびに絶対目が離せなくなるよーーーー。

■桐原美月（CANDY TUNE） コメント

初めまして！原宿てれびでインターンをしている美月と申します。

今回CANDY TUNE全員で初めて演技をしたり、バラエティに挑戦したり、、

みんなの新しい姿をお見せできたのではないかなと思います。

(体も張ったので、いっぱい褒めてください)

たくさんの方に届きますように！ぜひ見てください！

■南なつ（CANDY TUNE） コメント

こんにちは！まさのりさんのマネージャーやらせてもらってます！

CANDY TUNEオレンジ色担当の南なつです。

まさのりさんの唯一のレギュラーである原宿てれびをもっともっと盛り上げていくためにたくさん頑張ります！！みなさんにもぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです！！

■小川奈々子（CANDY TUNE） コメント

原宿てれびディレクターの なちこ こと 小川奈々子です！

演技初挑戦でとても不安だったけど現場も温かく、メンバーや共演者の皆様と楽しく演技することができたし、演じる楽しさも知れました！

早速私が占ってみせましょう！タロットを引いたところ、、、、

ドーナツのカードが出ました！

このカードは原宿てれびが絶対成功する！ということを意味しています。

個性豊かなキャラクターにも注目して、ぜひ楽しんでご覧ください！

■宮野静（CANDY TUNE） コメント

こんばんわ！

渡辺局長の秘書を務めさせていただきました！宮野静です！

原宿てれびにどんなことが起こるのかワクワクドキドキです！

一人一人の個性がたくさん詰まった作品になっておりますので、ぜひ皆様お楽しみに！！！！！

■福山梨乃（CANDY TUNE） コメント

お世話になっております！原宿てれびプロデューサー（役）の福山梨乃です！

自慢のマルチタスクで、しっかりと原宿てれびを支えている姿を皆さまにお届けできればと思います。

個人的には人生初のお芝居で、右も左もわからない手探り状態での挑戦ですが、笑うのを我慢するのが大変なくらい楽しみながら撮影をしています。

みなさまにも楽しんでいただけたら嬉しいです！

Please stay tuned!

■長谷川雅紀（錦鯉） コメント

こーんにーちわーー！！

原宿てれび。が

はーじまーるよーー！！

いろんな問題が起こるけど、みんなの知恵と行動力で

かーいけーつだーー！！

テレビの話だが、YouTubeで

はーいしーんだーー！！

明るく楽しい現場で、私おじさんは

わーかがーえりーー！！

絶対絶対絶対絶対絶対見てねーーーーーー！！！

■渡辺隆（錦鯉） コメント

お疲れ様です。

錦鯉渡辺です。

私、原宿てれびの局長に就任致しました。

このご時世に視聴率100%を目指したいと思います。

視聴者の皆様には私の中のCANDY TUNEを感じていただけたら幸いです。

是非ご覧ください。

■ゆうたろう コメント

放送作家役のゆうたろうです！

まさかCANDY TUNEと錦鯉さんとコント番組をやる日が来るだなんて！しかも総合演出は10年前マツコ会議でお世話になった橋本さんということで、色んな縁を感じて楽しくほぼ素で演じさせて貰っています。

あまり挑戦した事がなかったお笑いのジャンルにも挑戦させて貰っているのでただ楽しんで見ていただけると嬉しいです！

■アソビシステム代表取締役 中川悠介 コメント

今回、QREATION、日本テレビの皆さまとご一緒できることを、とても心強く感じるとともに、どんなものが生まれるのかワクワクしています。コンテンツを“つくる”だけでなく、“IPとして育てていく”という視点で取り組める点が、本プロジェクトの大きな魅力のひとつだと思います。

原宿というカルチャーの発信地を舞台に、アソビシステムのメンバーが持つ個性や空気感が、ストーリーや企画と重なり合いながら広がっていく。そのプロセス自体が、新しい楽しみ方につながっていくのではないでしょうか。

ご覧いただく皆さまにとっても、気軽に楽しみながら、その先の広がりまで感じていただける番組になれば嬉しいです。

■総合演出／QREATION取締役 橋本和明 コメント

スマホ時代のエンタメとして、“テレビ的な面白さ”をどう再発明できるかに本気で挑んだ作品です。CANDY TUNEの皆さんが座長として、新しい時代のエンタメを牽引してくれています。現場ではそのフレッシュな魅力と、作品をどんどん良くしていくエネルギーに何度も驚かされました。不器用なテレビ愛がぶつかり合う現場から、新たな青春群像劇が生まれています。皆さんに愛され、メディアを横断して熱を持つ作品として広がっていくことを願っています。ぜひその空気ごと体感してください。

■日本テレビ VIRAL POCKETプロデューサー 平岡辰太朗 コメント

SNSを起点に数々のヒットコンテンツを生み出してきたQREATION社、そして新たなカルチャー創出を体現するASOBISYSTEM社とともに、本プロジェクトに挑戦できることを大変嬉しく思います。デジタルコンテンツの枠にとどまらない多彩な仕掛けを用意しながら、CANDY TUNEさん、錦鯉さん、ゆうたろうさんといった魅力的なキャストとともに、これまでにない新しい青春群像劇をお届けします。気づけば自分も、この“青春”に巻き込まれていました。ぜひご期待ください。

■番組概要

配信先：4月3日（金）18時よりYouTubeにて配信スタート

出演者：CANDY TUNE（立花琴未、村川緋杏、桐原美月、南なつ、宮野静、小川奈々子、福山梨乃）・錦鯉（渡辺隆、長谷川雅紀）・ゆうたろう

総合演出：橋本和明

脚本：三田卓人/左子光晴（ヨーロッパ企画）

プロデューサー：平岡辰太朗・井上直也・米永圭佑

企画・制作：日本テレビ放送網株式会社・株式会社QREATION・アソビシステム株式会社

製作著作：原宿てれび。製作委員会

「原宿てれび。」公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC7yCzOHs-W08iWbNc2y8lCw

※毎週金曜18時最新横型動画更新予定

X： @Harajukuterebi

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※推奨ハッシュタグ ＃原宿てれび