「7番・三塁」で出場【MLB】ロッキーズ 14ー5 ブルージェイズ（日本時間31日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が30日（日本時間31日）、本拠地で行われたロッキーズとのカード初戦に「7番・三塁」で出場し、今季2号となるソロ本塁打を放った。11点を追う9回、岡本は中堅後方へ高々と打ち上げた。打球はフェンスの上部に跳ね返ってグラウンドに落ちたため一時は三塁打になったものの、ビデオ判定により本塁打となった