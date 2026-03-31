「7番・三塁」で出場

【MLB】ロッキーズ 14ー5 ブルージェイズ（日本時間31日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が30日（日本時間31日）、本拠地で行われたロッキーズとのカード初戦に「7番・三塁」で出場し、今季2号となるソロ本塁打を放った。

11点を追う9回、岡本は中堅後方へ高々と打ち上げた。打球はフェンスの上部に跳ね返ってグラウンドに落ちたため一時は三塁打になったものの、ビデオ判定により本塁打となった。この一発で、日米通算250号にも到達した。

この日は相手先発の菅野と初対戦。2打席対戦して空振り三振と四球だった。

2試合連発のアーチに、本拠地ファンが大歓声で称えた。岡本は29日（同30日）に行われたアスレチックスとの試合で、第2打席で右中間へメジャー初本塁打を放っていた。

岡本は試合前の時点で3試合に出場して打率.333（12打数4安打）、1本塁打1打点、OPS.1012。オープン戦は8試合に出場して打率.316、1本塁打4打点、OPS1.067の成績を残していた。（Full-Count編集部）