「これが倦怠期ってやつ？」と思っていた矢先に、彼氏の口から出た一言で女性の気持ちが冷め切ってしまうこともあるようです。そこで今回『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「冷めかけていた気持ちを『もうムリ！』と決定づけた彼氏の一言９パターン」を紹介します。【１】何年も付き合ってるのに「え、誕生日だっけ？」「誕生日を覚えてくれないのは彼にとってその程度の存在ってことだと思う」（２０代女性）と、誕生日を忘れら