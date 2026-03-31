元阪神投手の奥村武博さん（４６）はプロ野球を引退後、超難関の国家資格である公認会計士の試験に合格し、幅広く活躍している。高校を卒業後、夢を抱いて飛び込んだプロの世界では、ドラフト同期の井川慶投手に衝撃を受けたが、のちに就任した野村克也監督からは「小山正明２世」と期待を寄せられたことも。だが、奥村さんのプロ野球人生は４年間で終わりを告げた。◇◇１９９７年のドラフトで阪神から６位指名を受け