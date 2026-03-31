【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の速水もこみちが3月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所「研音」を退所することを発表した。【写真】41歳速水もこみち、直筆美文字で退所発表◆速水もこみち、31日付けで研音退所速水が公開した直筆の文書では「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と発表。「10代後半で芸能界に入り、