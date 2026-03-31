速水もこみち、所属事務所「研音」退所を発表 直筆で感謝つづる【コメント全文】
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の速水もこみちが3月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所「研音」を退所することを発表した。
【写真】41歳速水もこみち、直筆美文字で退所発表
速水が公開した直筆の文書では「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と発表。「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」と所属事務所での活動を振り返った。
今後については「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」とつづり、「明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます」と感謝の言葉とともに締めている。（modelpress編集部）
速水もこみちを応援してくださる皆さまへ
私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。
突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。
皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます。
至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります。
明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
いつも本当にありがとうございます。
速水もこみち
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【写真】41歳速水もこみち、直筆美文字で退所発表
◆速水もこみち、31日付けで研音退所
速水が公開した直筆の文書では「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と発表。「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」と所属事務所での活動を振り返った。
◆速水もこみち コメント全文
速水もこみちを応援してくださる皆さまへ
私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。
突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました。
皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます。
至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります。
明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
いつも本当にありがとうございます。
速水もこみち
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