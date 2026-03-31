【Xbox Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信予定 Microsoftは、配信番組「Xbox Games Showcase 2026」および「Gears of War: E-Day Direct」を6月8日2時より放送する。 毎年様々なゲームタイトルが発表される「Xbox Games Showcase」。今年はXboxのファーストパーティータイトル、世界中のサードパーティーパートナーのタイ