「丸源ラーメン」は、2026年4月1日(水)から「丸源ラーメンパスポートくじ」を実施する。同キャンペーンでは、店内で飲食した利用者を対象に、来店1回につき「丸源ラーメンパスポートくじ」を1人1枚配布する。くじは「ハズレなし」で1等〜4等まで用意されている。当選したクーポンは、有効期間中何度も使用可能。くじ配布期間は、2026年4月1日(水)〜2026年4月30日(木)。各店舗のくじがなくなり次第終了となる。全国に238店舗を展開