【丸源ラーメン】“ハズレなし”の「パスポートくじ」を配布　食事代や餃子が半額に

「丸源ラーメン」は、2026年4月1日(水)から「丸源ラーメンパスポートくじ」を実施する。

同キャンペーンでは、店内で飲食した利用者を対象に、来店1回につき「丸源ラーメンパスポートくじ」を1人1枚配布する。くじは「ハズレなし」で1等〜4等まで用意されている。当選したクーポンは、有効期間中何度も使用可能。

くじ配布期間は、2026年4月1日(水)〜2026年4月30日(木)。各店舗のくじがなくなり次第終了となる。

全国に238店舗を展開する丸源ラーメンは、「熟成醤油ラーメン 肉そば」を看板商品とするラーメンチェーン。「味玉肉そば」や「辛肉そば」なども人気で、醤油とんこつや塩、味噌など幅広いメニューをそろえ、世代を問わず支持を集めている。

〈パスポートくじ内容〉

【1等】

お食事代半額パス

※割引上限は2,000円まで

【2等】

餃子半額パス

【3等】

ソフトクリーム無料パス

【4等】

ラーメン50円引パス

◾️クーポン有効期限

2026年5月1日(金)〜2026年6月30日(火)

※1会計につき1枚、1日1回のみ利用できる

※各クーポンにより使用条件は異なる（券面記載の注意事項を確認）

※テイクアウト、各種デリバリーは対象外

※店舗により「丸源ラーメンパスポートくじ」の取り扱いがない場合がある

※一部店舗では販売内容や価格が異なる

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店、品川シーサイド店には駐車場はない

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店には座敷席はない