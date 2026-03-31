今季も多彩なラインアップで球場を熱狂させる。阪神は３月３１日のホーム開幕ＤｅＮＡ戦（京セラ）でチャンピオンユニホームを着用するのを皮切りに、スペシャルデー限定ユニホームをシーズン中に着用する。代表的な「ウル虎の夏」や今季から始まる「ＳＴＡＤＩＵＭＨＥＲＯＥＳＤＡＹ」など、多くの仕掛けに携わる、営業部興行担当・阪本三千男氏にユニホームの秘密に迫った。２年ぶりにゴールドのタテジマが帰ってくる。