早島町役場 岡山県早島町の総額77億2000万円(前年度比11.7%減)の2026年度一般会計当初予算案が、3月19日、町議会で可決されました。 「にぎわい創出」では、JR早島駅周辺の交流拠点の管理運営に約1500万円を盛り込んでいます。 「交通」では、コミュニティーバス運行事業に約3000万円、高齢者や障害者らへのタクシーチケット交付事業に3300万円を盛り込んでいます。 「子育て支援」では、子どもが小・中