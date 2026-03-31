Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazonは、「新生活セール Final」の先行セールを31日から開始した。Amazonデバイスがセールになっており、31日9時に編集部が確認したところ、「Amazon Fire TV Stick 4K Select」が通常7,980円から38% OFFの4,980円、「Amazon Fire TV Cube」が19,980円から13,980円の30% OFFで販売されている。 さらに「Amazon Echo Dot Max」が40% OFFの8,980円、「Amazon Echo Studio