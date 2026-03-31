「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」 忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。 占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。 2026年度上半期（4月～9月）の星回り 4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。 ひとつ目は4月末の天王星移動。 「自由