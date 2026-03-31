「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

2026年度上半期（4月～9月）の星回り

4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。

ひとつ目は4月末の天王星移動。

「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が7年ぶりに移動し、ITや通信、出版、交通、流通に関する業界にイノベーティブな動きが起こるでしょう。

これらの業界に転職をはかる方は、最新テクノロジーをしっかり頭に入れておき、先々を読んで動くとよさそうです。

もうひとつは6月末の木星移動。

「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座からしし座に移動します。6月末までは家族や身内を意識した動き、7月以降は自分らしさを追求することで幸運をつかみやすくなるはずです。

流れをおさえて、運を味方につけましょう。

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

1月から2月にかけて、「制限と試練の星」と呼ばれる土星と「理想とイマジネーションの星」と呼ばれる海王星が巡ってきたおひつじ座。

世の中的にも大きな転換点を迎えましたが、おひつじ座の人々は特に、自分自身の 「衝動」 を揺さぶられるようなことが多かったかもしれません。

自分が何をしたいのか、どんな夢を叶えたいのか。そんなことはとうの昔、若い頃に十分迷い尽くしたようでいて、今のあなただから描き直したい 人生の設計図 も見えてきているのでしょう。

衝動的に選んだことにもちゃんと意味はあるはずです。

特に4月から5月にかけては・・・

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おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

とてもアクティブで、自分のフィールドをどんどん広げていける雰囲気です。

そんななか、おうし座の人々はひとつ 「肩の荷が下りる」 ようなフェーズに来ています。

2018年頃からあなたに「自分改革」を促してきた天王星が4月末、お隣のふたご座に移動するからです。

この7年間、頑張って来られましたね。

自分を大きく変える必要に迫られたり、人間関係が大きく変わっていったり と、心もとない思いで胸がいっぱいになったことも多いはず。

強く反発したり、変わっていく自分に葛藤したりしながらも逃げずに乗り越えてきた今、あなたが手にしているのは・・・

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ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

4月末、「自由と改革の星」と呼ばれる天王星がふたご座に巡ってくることが、この半期においてもっともビビッドな星のイベント。

天王星はひとつの星座に7年間滞在し、 「本当の意味での自由を手に入れるための、人生の改革」 をもたらす星。

ふたご座に巡るのは84年ぶりで、多くの方にとって最初で最後の“天王星シーズン”になるはずです（平均寿命が300歳くらいになれば別ですが……）。

これまでのセルフイメージにこだわらず、 新たな自分像 を描き始めましょう。ふたご座は現状維持を望む方々ではありませんが・・・

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かに座（6月22日～7月22日生まれ）

2025年後半からスタートした「12年に一度の幸運期」は6月末まで継続します。

春先までは迷いとともに過ごしていた人も、そろそろビジョンは明確になっているはず。

6月末までは 「つかめるチャンスは全部つかむ」「叩ける門は全部叩く」 など、おのれのアグレッシブな魂を呼び起こすようなテンションで行動を起こしていきたいところです。

目がまわるような多忙期になるのは「正解」。

今のかに座に巡っている運をしっかり活かしている証拠ですから、ガンガン動いていきましょう。おそらくですが・・・

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しし座（7月23日～8月22日生まれ）

この春は 胸に抱く夢や理想 が、勢いよく変化していく予感。

カンの良い方であれば、すでに昨年の夏くらいに変化の兆しを肌で感じていた人も多いかもしれません。

場合によっては 「色褪せた夢を手放し、新しいものにリプレイスする」 という流れを伴うこともある星回りで、ときに淋しさややるせなさもつきまとうのかも。

ただ、ここから7年ほどかけて追い求めていく新たな夢は、しし座の人にとっては 「ブレイクスルー」 とも呼ぶべき、途方もない自由とエネルギーを秘めているもの。

できれば前を見て、一歩踏み出してみたいところです。

7月以降は・・・

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おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

既存のルールや「まっとうな大人とはこうあるべき」といった既成概念に対して違和感が高まってくるのがこの春以降の星回り。

今までなんの疑問も持たずにきただけに、 自分が「ふつう」から逸脱しているような心もとなさ もあるでしょうか。

でも、それに気づけたおとめ座こそが2026年春以降の数年間は「強い」のだろうと思います。

我慢や理不尽を強いる「当たり前」に反旗を翻して……と、そこまで勇ましくならなくても大丈夫ですが、おかしいことにはおかしいと言い、 改善のアイデア を出していきましょう。人によっては・・・

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てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

仕事運も人間関係も充実し、一人前の大人として影響力をいかんなく発揮していく星回り。

気持ちをキュッと引き締めて望むようなシーンも増えますが、それはきっと 「あなたなら信頼できる。きっとベストを尽くしてくれるに違いない」 という、周囲から期待されていることの証でしょう。

ただのストレスと思ってしまうとしんどいばかりですが、 無理のない範囲でプラスに受け止めておく とプレッシャーを向上心に変えやすいだろうと思います。

そんななか、4月以降は・・・

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さそり座（10月24日～11月22日生まれ）

6月いっぱいまでは視野が広がる時期。

今いる場所にこだわらず、 行動範囲を拡大 することでいい刺激をもらい、チャンスをつかむことができます。

芸術に触れて教養を深めたり、大学の公開講座などで学びの機会を持ったりするのもおすすめ。旅行や出張で海外に行く機会があれば、できるだけ欲張りな予定を組んでいろいろな文化に触れてみたいところです。

「そんなことをやって、何の役に立つの？」などと野暮なことを言ってくる人はスルーでOK。

目的意識を持って動くのは、7月以降から・・・

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いて座（11月23日～12月21日生まれ）

6月いっぱいまでは 「人間はひとりで生きているわけではない」 ということを、生活のあらゆるシーンで感じる時期です。

それを「絆」と呼んで有難がるか、面倒だと感じるかは人それぞれですが、関わる人の幸せを願って行動することがどこか、心の安定にもつながっていくことでしょう。

ちょっぴり穏やかでない言い方になってしまうのですが、この時期は 「秘密は秘密のままに」 がお約束です。

親切心からであっても、正義感からであっても、「ナイショだよ」と言われたことは口外しないこと。SNSで匂わせるなどもってのほかです。あなたはそんな軽率なことをなさる人ではありませんが、念のため。

7月に入ると・・・

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やぎ座（12月22日～1月19日生まれ）

パートナーシップや家族に関する課題まで、プライベートでさまざまな動きがある星回り。

いってみれば 「生活の土台」 であり、ここが揺らいでしまうと仕事や人付き合いなどオフィシャルな出来事に関する運もどこか心もとないものとなってしまいそう。

パートナーシップはおおむね明るい見通しがついているはずですが、家族に関する心配事がある人は、一朝一夕で解決することはなさそう。

2028年春くらいまでは続くという前提に立って向き合っておくといいでしょう。

あなたの努力が足りない、解決能力がないというお話ではなく・・・

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みずがめ座（1月20日～2月18日生まれ）

人間関係が広がっていったり、愛情面でインパクトの強い出来事があったりと、想像もしなかったようなミラクルがたくさん待ち受けている2026年。

時代の節目だからか、それとも自分が成長したからなのか、はたまた運命の荒波に翻弄されているのかと迷いもあるかもしれませんが、 自由で広がりのある方向 に向かっていくことは間違いがありません。

変化を前にして立ち止まることなく、 変化を楽しむつもりで過ごす といいでしょう。

そうしたあなたを支えるものは、 情報力 。

これは単にニュースをマメにチェックしているとか、会社の裏事情に精通しているといったことだけではありません。

仕事はもちろん・・・

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うお座（2月19日～3月20日生まれ）

「コンフォートゾーン」 を出る勇気が、この時期のあなたの魂を自由に解き放ってくれるようです。

よく足を運ぶ場所、よく慣れたコミュニティといったものからいよいよ 「卒業」 する時期が近づいているのです。

地元を離れて遠い地で暮らし始める、転職をして新たな職場で働き始めるうお座さんはとても多いはず。

淋しい気持ちがないといえば嘘になるものの、あなた自身もどこか、場やコミュニティに“縛られている”状態になっていたのではないでしょうか。

そこから出ることで・・・

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