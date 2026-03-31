音楽の力で能登半島に新たな”引力”を生み出す音楽祭「だらぼち音楽祭」が、2026年5月16日（土）、石川県鳳珠郡能登町・Heart & Beer 日本海倶楽部にて開催される。本イベントは、震災以降の能登において支援や復旧にとどまらず、能登半島の文化や風土を背景に、新たな祭やカルチャーを生み出し、訪れる理由そのものとなる”目的地”を生み出す試みとして構想された。能登に「祭」を、能登に「カルチャー」を、能登に「目的地