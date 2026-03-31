【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のオープニングアーティスト・[Alexandros]が歌う「Hallelujah」を使用したノンクレジットオープニング映像が、4月10日（金）の初回放送に先駆けて早くも解禁された。『北斗の拳』の新たな伝説の幕開けを思わせる疾走感のある楽曲にのせて、シン、ユリア、レイ、マミヤなどのメインキャラクターが次々登場する。さらに、AnimeJapan2026の『北