アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、[Alexandros]が歌うノンクレジットOP解禁!!

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アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のオープニングアーティスト・[Alexandros]が歌う「Hallelujah」を使用したノンクレジットオープニング映像が、4月10日（金）の初回放送に先駆けて早くも解禁された。

『北斗の拳』の新たな伝説の幕開けを思わせる疾走感のある楽曲にのせて、シン、ユリア、レイ、マミヤなどのメインキャラクターが次々登場する。

さらに、AnimeJapan 2026の『北斗の拳』ステージで公開された[Alexandros]がノンクレジットオープニング解禁に寄せたコメント映像も到着した。

●配信情報

おいお前！北斗の放送日を言ってみろ！

4月10日だあ!! アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 SPECIAL STAGE!!

出演：武内駿輔（ケンシロウ役）、山下大輝（バット役）、M・A・O（リン役）

https://abema.tv/channels/animejapan-white/slots/BsY2UiGTbPMi39

●作品情報

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』

2026年4月10日(金)より放送・配信開始

TOKYO MX/BS11 毎週金曜25:00〜

Prime Video 毎週金曜25:00〜世界独占配信

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4BLNYJJ

※初回4月10日(金)および4月17日(金)は2話連続特別編成!!

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。

【スタッフ】

原作：武論尊 漫画：原哲夫

監督：前田洋志

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン：久恒直樹

副監督：小笠原一馬

アニメーションディレクター：こうじ

美術監督：青井孝／清水稚子

色彩設計：田中美穂

CG監督：池田晋治

CGスーパーバイザー：小石川淳

撮影監督：郄橋佑樹

編集：金山慶成

音響監督：小沼則義

音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：[Alexandros]「Hallelujah」

制作協力：NIAアニメーション ／ きしだ Studio BACU

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント ／ 第7スタジオ

【キャスト】

ケンシロウ：武内駿輔

バット：山下大輝

リン：M・A・O

シン:遊佐浩二

ユリア：早見沙織

レイ：中村悠一

マミヤ：青木瑠璃子

ジャギ：高木 渉

トキ：最上嗣生

ラオウ：楠 大典

ナレーション：山寺宏一

［イントロダクション］

199X年、世界は核の炎につつまれた!!

海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命が絶滅したかにみえた……。

だが…人類は死滅していなかった……!!

荒廃した世界の大地の上で、人々は希望を繋ぎ、水や食料を求め必死に生きようとしていた。

しかしその願いは、暴力によって踏みにじられる。

この世界は、力だけがすべてを支配し、弱き者は蹂躙されるのみ。

そんな絶望の淵に、一人の男が現れる。

彼は胸に7つの傷を持つ、伝説の暗殺拳“北斗神拳”の伝承者・ケンシロウ。

婚約者のユリアを奪った宿敵・シンを追い、荒野をさすらう彼は、

虐げられし者たちの叫びに応え、希望の光をともしてゆく。

彼の前に立ちはだかるのは、世紀末の乱世を生き延び、野心と欲望を剥き出しにした強者たち。

略奪と殺戮が渦巻く世紀末、ケンシロウは人々の祈りさえ届かぬ狂った世界をその拳で切り拓く！

©武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

関連リンク

『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』アニメ公式サイト

https://hokuto-anime.com/