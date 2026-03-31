本日3月31日（火）25:59〜27:29 日本テレビ（関東ローカル）にて「恋する胃袋〜8人の恋したい料理人〜」を放送。この番組は、ジャンルもバックボーンも異なる個性豊かな男女のプロ料理人たちが、料理という武器で相手の“胃袋をつかんで”恋を実らせる、グルマンのための恋愛リアリティショー。様々な料理イベントを通じて心を通わせながら、料理の味や感性から作り手の人間性を見抜き、恋する気持ちを込めた料理で思いを伝える姿