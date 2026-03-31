俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の最終回が、2026年3月29日に放送された。怒涛の伏線回収とその後の物語が描かれる中、わずか“2秒”の登場シーンが視聴者の間で大きな話題を呼んでいる。【写真】わずか”2秒”最終回に登場した人物最終話では、絶体絶命のピンチに陥った早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が、冬橋の助けにより窮地を脱出。さらに裏切ったと思われていた真北