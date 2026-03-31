『リブート』最終回に一瞬チラリ わずか“登場2秒”の人物が話題
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の最終回が、2026年3月29日に放送された。怒涛の伏線回収とその後の物語が描かれる中、わずか“2秒”の登場シーンが視聴者の間で大きな話題を呼んでいる。
【写真】わずか”2秒” 最終回に登場した人物
最終話では、絶体絶命のピンチに陥った早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が、冬橋の助けにより窮地を脱出。さらに裏切ったと思われていた真北（伊藤英明）の協力も得て、合六亘（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）を捕らえ、事件は解決へと向かう。物語終盤では、弥一逮捕の影響で野党第一党・開政党が衆院選で大敗したニュースが描かれ、主要人物たちのその後も丁寧に描写された。
そんな中、視聴者の注目を集めたのが、ニュース映像の一角に映り込んだ「あきる野市死体遺棄事件の身元判明」というテロップだった。そこには第1話で姿を消した安藤（津田篤宏）の写真が表示されており、物語序盤で退場した人物の“その後”がさりげなく示された形となった。
安藤は、合六の裏金を巡る疑惑をかけられ否定するも、そのまま姿を消していたキャラクター。最終回の回想などにも登場せず、長らく行方が明かされていなかったことから、今回の一瞬の描写が“回収”として機能した。
SNSでは「津田さん身元判明してよかった」「最終回に再び登場！」「ニュースの下にいて吹いた」「誰もリブートしてくれなかった安藤」「ちょっとだけ出てきたｗ」などの声が相次いだ。また「録画で気づいたｗ」「結局どこ行ったのかと思ったらここか」といった驚きの反応も見られ、細部まで作り込まれた演出に注目が集まった。
【写真】わずか”2秒” 最終回に登場した人物
最終話では、絶体絶命のピンチに陥った早瀬（鈴木亮平）と夏海（戸田恵梨香）が、冬橋の助けにより窮地を脱出。さらに裏切ったと思われていた真北（伊藤英明）の協力も得て、合六亘（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）を捕らえ、事件は解決へと向かう。物語終盤では、弥一逮捕の影響で野党第一党・開政党が衆院選で大敗したニュースが描かれ、主要人物たちのその後も丁寧に描写された。
安藤は、合六の裏金を巡る疑惑をかけられ否定するも、そのまま姿を消していたキャラクター。最終回の回想などにも登場せず、長らく行方が明かされていなかったことから、今回の一瞬の描写が“回収”として機能した。
SNSでは「津田さん身元判明してよかった」「最終回に再び登場！」「ニュースの下にいて吹いた」「誰もリブートしてくれなかった安藤」「ちょっとだけ出てきたｗ」などの声が相次いだ。また「録画で気づいたｗ」「結局どこ行ったのかと思ったらここか」といった驚きの反応も見られ、細部まで作り込まれた演出に注目が集まった。