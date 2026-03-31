3月もいよいよ終わり。春本番を迎えるこの時期は、食卓にも春の香りをたっぷりと取り入れたいですよね。そんな時にぴったりなのが、旬の食材をふんだんに使った「春ご飯」です！お出汁の旨味と一緒に炊き込めば、お部屋中に幸せな香りが広がりますよ。今回は、3月を美味しく締めくくる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】お出汁が香る！春の王道ふっくら筍ご飯堂々の第1位は、春の味覚の代表格「筍ご飯