YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』でのピュアなリアクションで大ブレイク、今や雑誌にも引っ張りだこな森脇梨々夏が、3月31日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】同誌には…美尻パーソナルトレーナーSakuraも登場10ページのグラビアでは美しいプロポーションとともに、代名詞ともなっているピュアな笑顔を見せつけている。インタビューではブレイクの軌跡と、今後かなえたい夢に