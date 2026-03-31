8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、27日発売の『Oggi』5月号（小学館）で自己流の“贈り物の哲学”を語った。【写真】シゴデキっぽい…！表紙は泉里香菊池は『Oggi』で連載中の「照れワーク」で仕事観を語っている。第6回となる今回のテーマは“喜ばれるギフトの選び方”。菊池が大切にしている贈り物の考え方や、相手に喜ばれるギフト選びのコツについて盛り込まれている。仕事の現場でも役立つような菊池流のスマートな