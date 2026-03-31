30日（日）、プルス・リーガ（ポーランド1部）のジェシュフに所属し、男子ポーランド代表として活躍してきたマルチン・ヤヌシュ（31）が健康上の問題を理由に代表を引退することを決めたようだ。 セッターのヤヌシュは国内のクラブチームで長年にわたり活躍し、MVPやベストセッターを獲得した。代表としてのキャリアでは2018年に初選出後、数々の国際大会に出場。正セッターとして