有効期限が切れた商品券はただの紙切れだ。よく注意しないと、店頭で無理を言うクレーマーになってしまうかもしれない。（文：篠原みつき）東日本に住む50代女性（サービス・販売・外食）は、自身が勤める百貨店でこんなヤバい夫婦を目撃した。「（商品券が）使用出来なくなった事を知らない40代位のご夫婦が、『使えると思って来たから、使わせろ』と要求。30万円分あったそうです」30万円分の期限切れ商品券に「使えると思って来