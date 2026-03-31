職場の人間関係は運次第。とはいえ同僚が“上司の愛人”となると、かなりのハズレを引いたと言わざるを得ない。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は現在、まさにそんなやばい状況に陥っているそう。（文：篠原みつき）「報告、連絡、相談って社会の基本だと思うのですが、私の同僚は事務長の愛人。事務長と2人でどんどん決めごとをして、周りは知らないことばかり」「情報は勝ち取るものよ」愛人の放った信じられない一言本部や