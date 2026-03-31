「あんたにタダで情報は与えない」上司の愛人が支配する職場　心身を壊し“窓際”へ強制異動になった女性が「細く長く」と語る理由

職場の人間関係は運次第。とはいえ同僚が“上司の愛人”となると、かなりのハズレを引いたと言わざるを得ない。

投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は現在、まさにそんなやばい状況に陥っているそう。（文：篠原みつき）

「報告、連絡、相談って社会の基本だと思うのですが、私の同僚は事務長の愛人。事務長と2人でどんどん決めごとをして、周りは知らないことばかり」

「情報は勝ち取るものよ」愛人の放った信じられない一言

本部や他部署からの情報も全く教えてもらえず、仕事にならないため、女性は思い切って「私に報告や相談はしなくとも、せめて連絡だけはしてしただけませんか？」と頼んだという。すると相手は半笑いしながら、こう言い放った。

「は？何であんたにタダで情報を与えないといけないの？情報は勝ち取るものよ」

まるでドラマの悪役のような台詞に、女性も思わず「お口ぼっか〜ん」となったそうだ。さらに、職場の環境は劣悪を極めていた。

「普段から『働かざる者食うべからず』と、私は昼休みなし。残業は毎晩遅くまで強制なのに『あなたに払う残業代はない』と悪魔のささやき。軍隊のような事務所」

「愛人の膝に事務長が座って書類を眺めたり」

休む間もなくタダ働きを強いられ法的にもアウトな状況だ。しかし一方で、事務長とその愛人は事務所や隣の倉庫でいちゃついていたという。

「事務所でも人目気にせず愛人の膝に事務長が座って書類を眺めたり。信じられない光景が繰り広げられる日々」

そんな過酷かつ無法地帯のような環境では、心身にガタが来るのも当然だ。

「ついに3年目、私は体を壊してしまい、今は窓際みたいな部署に強制異動となりました」

残念な状況になったものの、女性は現在の境遇について、どこか吹っ切れたようにこう書いている。

「仕事内容は全く物足りないけど、給料は変わってないので、細く長くやっていこうと思ってます」