良かれと思って対応したことが、かえって火に油を注ぐ結果になることも。投稿を寄せた50代女性（サービス・販売・外食）は困った女性客に遭遇したときのことを振り返った。その店は、基本的に客が自分で商品を袋やマイバッグに詰めるルール。ところが、その70代と思われる恒例の女性客は先に他店で購入した商品が入っている紙袋をレジ台にポンと乗せ、「これに入れてちょうだい」と横柄な態度で要求してきた。「無理矢理畳んで袋に