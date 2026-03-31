ファミレスや飲食店のにぎやかさはある程度織り込み済みでも、限度というものがある。神奈川県に住む40代後半の男性（年収850万円）から、都内にある飲食店での散々なエピソードが寄せられた。その店は外国人の利用客が多く、時には「話し声がつんざくくらいうるさいこと」があるという。「どの席の客か」とテーブルまで確認にきて……ただ声が大きいというレベルではない。「リアクションが考えられないくらい話が盛り上がり、派