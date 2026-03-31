「今、クレームがありました」うるさい客にバラす暴挙　ファミレス店員の“余計すぎる一言”で睨まれた40代男性

ファミレスや飲食店のにぎやかさはある程度織り込み済みでも、限度というものがある。

神奈川県に住む40代後半の男性（年収850万円）から、都内にある飲食店での散々なエピソードが寄せられた。

その店は外国人の利用客が多く、時には「話し声がつんざくくらいうるさいこと」があるという。

「どの席の客か」とテーブルまで確認にきて……

ただ声が大きいというレベルではない。「リアクションが考えられないくらい話が盛り上がり、派手に手を叩く音がびっくりするくらい大きく何度もする」ため、離れた席にいても迷惑に感じるレベルだったそう。

男性は店員に「静かにするように注意を促してほしい」と申し出た。ところが、ここから店側の信じられない対応が始まる。

店員は配慮するどころか、「どの席の客か」とわざわざ男性のテーブルまで来て対象を再確認。あろうことか、そのまま「『今、クレームがありました』とうるさい客にストレートに伝えてしまう」という暴挙に出たのだ。

誰が文句を言ったのかが完全に丸わかり状態で、男性はその外国人客から「かなり睨まれた」という。店員としては単に業務をこなしたつもりかもしれないが、客同士のトラブルを誘発しかねない振る舞いだ。

男性は「とても残念な話です」と振り返るが、これなら注意など頼まず、黙って店を出るのが正解だったと思ってしまう。

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