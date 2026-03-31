少し前、私が担当している管理職研修に参加されている方が、次のようなことをおっしゃっていました。「自分自身は、上司の仕事の進め方を見て、一生懸命に仕事を覚えて結果を出してきました。仕事も勉強も、誰よりも必死にやってきたと思っています。なので、最近の若手がすぐに『わかりません』『できません』『教えてもらっていません』と言うことに腹立たしさを覚えてしまいます。本当は『先輩の仕事のやり方を見て、自分で考え