飲食店でメニューの写真と実物があまりにも違うと、がっかりを通り越して笑えてくることがある。青森県の30代男性は、とあるファミレスに入ったときの出来事を振り返る。特に意識したわけでもなく何となく入った店で、アニメか何かとのコラボ企画を開催していたという。（文：篠原みつき）「サンプル写真とは似つかない崩れた状態の仕上がり」男性はコラボ元について詳しくなかったが、「コラボ商品のデザートパフェが気になり注文