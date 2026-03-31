現地時間３月28日にハムデン・パークで開催されたスコットランド戦。日本は１-０で勝利した。その試合で印象的な事象のひとつが、０−０で迎えた62分、日本代表が主力４人を投入したシーンだ。森保一監督を挟み込むように堂安律、上田綺世、中村敬斗、伊東純也がピッチサイドに並ぶ。交代枠が11人だったからこその光景で、今後なかなか見られないかもしれない。その後、鎌田大地や塩貝健人も投入して３-１-４-２システムとい