堂安律、上田綺世、中村敬斗、伊東純也──主力大量投入の決定的瞬間【日本代表】
現地時間３月28日にハムデン・パークで開催されたスコットランド戦。日本は１-０で勝利した。その試合で印象的な事象のひとつが、０−０で迎えた62分、日本代表が主力４人を投入したシーンだ。
森保一監督を挟み込むように堂安律、上田綺世、中村敬斗、伊東純也がピッチサイドに並ぶ。交代枠が11人だったからこその光景で、今後なかなか見られないかもしれない。
その後、鎌田大地や塩貝健人も投入して３-１-４-２システムという超攻撃的布陣で決勝点をもぎ取った日本代表。森保監督の采配は見事に的中した。
イングランド戦の交代枠は現時点で不明。仮にスコットランド戦のように11枠使えれば再び４枚替えもあるか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
森保一監督を挟み込むように堂安律、上田綺世、中村敬斗、伊東純也がピッチサイドに並ぶ。交代枠が11人だったからこその光景で、今後なかなか見られないかもしれない。
その後、鎌田大地や塩貝健人も投入して３-１-４-２システムという超攻撃的布陣で決勝点をもぎ取った日本代表。森保監督の采配は見事に的中した。
イングランド戦の交代枠は現時点で不明。仮にスコットランド戦のように11枠使えれば再び４枚替えもあるか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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