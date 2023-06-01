記事ポイント結婚式場の非日常空間を団体旅行の食事・パーティー会場として貸切利用できる専属シェフによる婚礼クオリティの地産地消料理が団体旅行向けに提供される社員旅行・周年記念・インセンティブ・インバウンドまで幅広いシーンに対応している NISHIKIYAグループが2026年2月25日より、結婚式場を活用した団体旅行向け特別プランの提供を開始しました。大聖堂やプライベートガーデンといった非日常空間を貸切で利用でき