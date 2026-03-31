式場貸切で旅が変わる！ NISHIKIYAグループ「結婚式場を活用した団体旅行向け特別プラン」

記事ポイント 結婚式場の非日常空間を団体旅行の食事・パーティー会場として貸切利用できる専属シェフによる婚礼クオリティの地産地消料理が団体旅行向けに提供される社員旅行・周年記念・インセンティブ・インバウンドまで幅広いシーンに対応している 結婚式場の非日常空間を団体旅行の食事・パーティー会場として貸切利用できる専属シェフによる婚礼クオリティの地産地消料理が団体旅行向けに提供される社員旅行・周年記念・インセンティブ・インバウンドまで幅広いシーンに対応している

NISHIKIYAグループが2026年2月25日より、結婚式場を活用した団体旅行向け特別プランの提供を開始しました。

大聖堂やプライベートガーデンといった非日常空間を貸切で利用でき、一般的な宴会場とは一線を画す特別感を団体旅行に加えられます。

社員旅行や周年記念旅行からインバウンドツアーまで、幅広い団体旅行商品に柔軟に組み込める内容となっています。

NISHIKIYAグループ「結婚式場を活用した団体旅行向け特別プラン」

提供開始：2026年2月25日展開エリア：岡山・倉敷エリア（5会場）対象：旅行会社向け団体旅行プラン

岡山・倉敷エリアで結婚式場を5会場展開するNISHIKIYAグループは、2026年2月25日より旅行会社向けに「結婚式場を活用した団体旅行・特別対応プラン」の提供を開始しました。

本プランは、ホテル宴会場や大型レストランに選択肢が集中しがちな団体旅行の食事会場選定の課題に着目し、結婚式場が本来持つ「非日常空間」「演出力」「おもてなし品質」を団体旅行に活用する提案です。

社員旅行・周年記念旅行・親睦旅行・招待旅行といった一般団体旅行から、インセンティブツアー・表彰旅行・インバウンドなど特別性の高い団体旅行まで幅広く対応しています。

非日常空間の貸切利用と婚礼クオリティの料理

大聖堂・披露宴会場・ガーデンなどを貸切で利用でき、大型バス駐車場も完備しています。

写真映えや記念感の演出が難しい一般宴会場の弱点を、式場ならではのロケーションと空間デザインがカバーします。

料理面では、専属シェフが婚礼で培った調理技術を活かし、地元の食材をふんだんに使用したコース料理やビュッフェを提供しています。

画一的な宴会料理ではなく、ブライダルと同等のクオリティで団体旅行向けにアレンジした地産地消料理が、旅行の食事体験を格上げします。

音響・照明・映像などのプロ仕様設備と、式場運営で磨かれた専属プランナーによるトータルサポートも本プランの強みです。

多彩な活用シーンへの対応

団体懇親会・記念パーティー・クロージングディナーなど、旅行内容や参加者層に応じた使い分けが可能です。

周年記念旅行では、巨大スクリーンと重厚な音響設備によるヒストリームービーの上映や大階段を使った集合写真など、式場ならではの演出で一体感を醸成できます。

インセンティブ・表彰旅行では、レッドカーペットやスポットライトを活用したアカデミー賞のような授賞式を実現でき、参加者のモチベーション向上に寄与します。

インバウンド団体旅行のパックにも対応しており、海外からの来訪者に日本での特別な体験を提供できます。

今後は岡山・倉敷エリア観光との組み合わせモデルコースや、旅行会社との共同企画開発も予定しています。

NISHIKIYAグループの団体旅行向け特別プランは、ホテル宴会場では実現できない非日常感を旅行体験に加えられます。

婚礼クオリティの地産地消料理と専属プランナーによるサポートが、参加者の記憶に残る特別な時間を生み出します。

社員旅行からインバウンドツアーまで幅広いシーンに対応し、旅行商品の差別化と付加価値向上に活用できます。

NISHIKIYAグループの団体旅行向け特別プランの紹介でした。

よくある質問

Q. どのような団体旅行シーンに対応していますか？

A. 社員旅行・周年記念旅行・親睦旅行・招待旅行といった一般団体旅行から、インセンティブツアー・表彰旅行・インバウンドなど特別性の高い団体旅行まで幅広く対応しています。

懇親会・記念パーティー・クロージングディナーなど旅行内容に応じた使い分けも可能です。

Q. 料理の内容と会場設備はどのようになっていますか？

A. 専属シェフが婚礼で培った技術を活かし、地元の食材を使ったコース料理やビュッフェをブライダルと同等のクオリティで提供しています。

会場には音響・照明・映像などのプロ仕様設備が整っており、大型バス駐車場も完備しています。

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