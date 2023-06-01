ヤクルト・小川泰弘投手（３５）が３０日、先発する３１日・広島戦（神宮）での必勝を誓った。“本拠地開幕戦”のマウンドを託された右腕は「勝利のために一球一球、全力で腕を振っていきたい」と覚悟を口にした。チームにとって重要な一戦となる。活動を休止していた球団の人気マスコット「つば九郎」が３１日から活動再開予定。「つば九郎は、今まで一緒に戦ってくれていたので、戻ってきてくれることはすごくうれしい」と正