ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は30日（日本時間31日）、ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場する。ロッキーズの先発は巨人時代の先輩・菅野智之投手（36）で、メジャーでは初対戦となる。岡本は前日29日、アスレチックス戦の4回に右中間へメジャー初本塁打を放ち、チームの開幕3連勝に貢献。試合後は主砲ゲレロらが氷水を浴びせられたり、クラブハウスではビールをかけられるなど、手荒い祝福の連続に「日本には