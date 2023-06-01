人気ユニット「ケツメイシ」の2005年のヒット曲「さくら」が令和のCMとしてよみがえることになった。マクドナルドが、同年公開されたミュージックビデオ（MV）をオマージュした映像を制作。「ベーコンポテトパイ」の新CMとして来月7日から放映する。当時のMVに出演した鈴木えみ（40）も登場し21年後の続編と言える内容に心を熱くするファンが続出しそうだ。同社は1年以上前に鈴木にオファー。「ケツメイシさんが一緒に出てくだ