1985年10月に放送をスタートしたTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、40年の歴史に幕を閉じた。 同番組はタレントの和田アキ子が、放送開始当時から番組MCを務め、歴代MCには俳優・松尾貴史、フリーアナウンサー・生島ヒロシ、タレントで実業家・田中義剛が就任し、1993年10月からタレントの峰竜太が加入。以降、和田とのコンビで約32年間番組を支えた。番組内容も時代とともに変化し、1990年代以降