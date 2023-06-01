2026年3月31日、NTTドコモは「iモード」と「FOMA」を終了する。 1999年2月22日に始まったiモードは、携帯電話から利用できるネットサービスであり、開始からまたたく間に多数のコンテンツが登場し、数千万人に利用されたサービスだ。 iモード第1号機の携帯電話である「F501i HYPER」（富士通製） その2年後、2001年10月1日に、第3世代（3G）の携帯電話向け通信サービスとし