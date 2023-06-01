【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に「AYANEO Pocket ACE」（16GB/512GB ライトブレードホワイト）が追加された。 「AYANEO Pocket ACE」は、SoC「Snapdragon G3x Gen 2」を搭載したAndroid
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- 9. 血を流した巡査 自殺図ったか
- 10. 4月以降のディズニー「変化5選」
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