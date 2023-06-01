【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に「AYANEO Pocket ACE」（16GB/512GB ライトブレードホワイト）が追加された。

「AYANEO Pocket ACE」は、SoC「Snapdragon G3x Gen 2」を搭載したAndroidゲーミングデバイス。4.5インチのHD液晶画面（1,620×1,080）を搭載し、レトロゲーム向けの比率を採用している。6,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間のゲームプレイに対応。バッテリーは40W PD急速充電に対応している。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【「AYANEO Pocket ACE」（16GB/512GB ライトブレードホワイト)】