【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にAcerの内蔵SSD「Predator GM7000 M.2 SSD 1TB」が追加された。 本製品の最大読み取り速度は7400MB/s、最大書き込み速度は6700MB/s。Gen 4x4 NVMe コントロ