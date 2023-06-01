【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にAcerの内蔵SSD「Predator GM7000 M.2 SSD 1TB」が追加された。

本製品の最大読み取り速度は7400MB/s、最大書き込み速度は6700MB/s。Gen 4x4 NVMe コントローラと3D TLC NANDに基づいて設計されており、超高速かつ安定感のあるパフォーマンスを提供する。

GM7000に搭載されたDRAMキャッシュは、データマップなどの頻繁にアクセスするデータを、DRAMへ一時的に格納することで、DRAMレスのSSDより処理速度が大幅に向上。また、NANDへの頻繁な書き込みも不要となるため耐久性もDRAMレスのSSDより高くなっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。