【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ Samsung 9100 PRO 8TB Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にSamsungのNVMe M.2 (2280) SSD「9100 PRO」が追加された。 「9100 PRO」は、PCIe 5.0に対応したM.2 SSD。最大転送速度はモデルにより