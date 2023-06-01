【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Samsung 9100 PRO 8TB

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にSamsungのNVMe M.2 (2280) SSD「9100 PRO」が追加された。

「9100 PRO」は、PCIe 5.0に対応したM.2 SSD。最大転送速度はモデルにより異なり最大14,800MB/s、最大書き込み速度は13,400MB/sを誇り、PCIe 4.0対応の前モデル「990 PRO」よりも約2倍高速になっている。

本セールでは、容量8TB/4TB/2TB/1TBモデルのほか、ヒートシンク搭載モデル（容量：4TB/2TB/1TB）もお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Samsung 9100 PRO 8TB

Samsung 9100 PRO ヒートシンクモデル 4TB