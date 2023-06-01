日本テレビの夜の報道番組『news zero』の新テーマ曲「催し」（大森元貴）が、3月30日放送の同番組内で初披露された。【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿Mrs. GREEN APPLE・大森が書き下ろした同楽曲は、1年間同番組の最後を締めくくる。なお、同楽曲の発売情報はまだ発表されていない。【コメント全文】■大森元貴わからない。なにがわからないのかわからない。そんな世の中だと思ってます。知りたい